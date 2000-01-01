Полезные ссылки:

Посмотрите небольшое видео о том, как устроен интернет-проект и какие специалисты над ним работают,

какие интернет-профессии востребованы сейчас на рынке труда, чем они отличаются,

какие особенности у каждой профессии.





А после прохождения теста вы узнаете, какая из этих онлайн-профессий идеально подходит именно вам.

