Полезные ссылки:

Какая онлайн-профессия подходит именно вам?
Получите персональную рекомендацию: пройдите тест и узнайте, какую специальность
вы сможете быстро освоить и стать востребованным высокооплачиваемым специалистом.
*Тест разработан с участием опытных специалистов по профориентации и развитию карьеры,
и учитывает ваши сильные стороны и предпочтения.
Посмотрите небольшое видео о том, как устроен интернет-проект и какие специалисты над ним работают,
какие интернет-профессии востребованы сейчас на рынке труда, чем они отличаются,
какие особенности у каждой профессии.
А после прохождения теста вы узнаете, какая из этих онлайн-профессий идеально подходит именно вам.
Тест состоит из 11 вопросов
В каждом вопросе отметьте один или несколько вариантов.